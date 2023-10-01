Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 17:44
es durumu çakılı
sizce eş durumu özel sektör çakılı olarak kabul edilebilir mi ?

Ragıp Gelibolu
Aday Memur
01 Ekim 2023 17:54

özel sektörün nesi? Bim-A101 de özel sektör, Eczacılık- thy çalışanıda.


Halil.52
Aday Memur
01 Ekim 2023 17:58
muhasebe personeli diyelim
Ragıp Gelibolu, 1 saat önce

özel sektörün nesi? Bim-A101 de özel sektör, Eczacılık- thy çalışanıda.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiDurdurma Verenlerin DurumuÖğretmenlikten polisliğe geçmek5 yıl dolmadan ücretsiz izinBabamı-annemi kaybettim2023 Polsan TemettüBorsada yatırım yapmak.26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 1 Zerengökçe 4 farklı düşüncelere saygı duymak 3 fare 1 yine aylardan ekim 1 ekim 1 vadi ram 1 uzun süredir aramayan akrabalar 2 yozgat 2 çanakkale geçilmez 1

Son Haberler

Fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındıDijital Terörizme karşı dikkat çağrısı: Propagandaya destek vermeyinYeni yasama yılı başladıKurtulmuş'tan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretiFenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?