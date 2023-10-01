Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 18:55
fikri olan var mı acil
arkadaslar benim öz dayim fetöden ihrac edilmis. arada birbirimize 200-300 tl civarinda paralar yollarız(is alisveris geregi) şu an memurluk için güvenlik soruşturmasındayım. güvenlik soruşturmasında buna bakiyorlar mi sizce? kimileri bakar sorusturma ret gelir diyor

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