Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ekim 2023 20:06
Üniversite hastanesinden bakanlığa geçiş

Merhaba ben üniversite hastanesinde diğer sağlık memuru ünvanıyla görev yapıyorum bakanlığa tekniker kadrosunda geçiş hakkım var mı?

Çok Yazılan Konular

Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Sağlık raporuİl dışı raporASM ye geçiş Sözleşmeli Sağlık Teknikerliğinden Sözleşmeli Büro Personeline Geçiş Maaşınızı ev sahibi değil siz harcayınTahliye Taahütnamesi 3+1 Sözleşmeli Personel Bedelli Askerlik DurumuEş durumuÖzel sektör eş durumu

Sözlük

Sen en güzel duyguların katilisin 2 Terkin 1 Bugün olanlar 3 Zerengökçe 4 farklı düşüncelere saygı duymak 3 eylül 2 başıboş 1 ekim 1 güne bir söz bırak 2 kış hazırlıkları 1

Son Haberler

Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla dönüyorAdalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belliBakan Güler: Görünürde bir lav silahı varAdalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?