Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 20:19
MEB muvafakatname

Merhaba değerli hocalarım,

MEB bünyesinde kadrolu öğretmenim. Kısa süre önce bir devlet üniversitesinde öğretim görevliliği kadrosunu kazandım. Üniversite MEB e muvafakatname için yazı yazdı. Ancak hala sonuçlanmadı. Bu süre içinde ailevi durumlarımdan ötürü MEB?de kalmaya karar verdim. Üniversiteye atamanın iptali için başvurmayı düşünüyorum. Ancak muvafakat süreci devam ettiği için MEB muvafakatı onaylarsa veya onaylamışsa şu anki görevimden de ilişiğim otomatik olarak kesilir mi? Bu durumda işsiz kalma endişesi oluştu. Yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar dilerim


movadav
Aday Memur
01 Ekim 2023 20:39

Çocuk oyuncağı mı? Seni alan üniversiteden hayır gelmez. Adını söyle de uzak duralım


cbmemur
Aday Memur
01 Ekim 2023 20:45

Kimin ne yaşadığını bilmediğiniz için rahat yorum yapabiliyorsunuz. Ailevi problemlerin olduğunu söyledim zaten mesajda.

movadav, 57 dk. önce

Çocuk oyuncağı mı? Seni alan üniversiteden hayır gelmez. Adını söyle de uzak duralım


Selman34
Memur
01 Ekim 2023 21:29

Meb muvakat yazınızı ünv ye göndermişse ünv mebe ilişik kesme yazınızı yazar. Meb ilişiğinizi kesip size tebliğ eder. Sizde ayrılma işlemlerinizi tamamlayıp yeni kurumunuzda görevinize başlarsınız. Süreci durdurmak için ünv ve bakanlığın ilgili birimiyle acilen görüşmeniz gerekir.

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