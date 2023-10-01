Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 20:24
657 4B Sağlık Mazeret Tayini

Merhaba GSB de Koruma ve Güvenlik olarak çalışmaktayım.Abim %50 Down Sendromlu engelli bundan dolayı sağlık mazeret tayini isteyebilir miyim ? Nasıl yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler

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