Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 20:42
D dilimi alıp gih memuru olduktan sonra devam eden kontroller

D dilimi alıp gih memuru olduktan sonra her sene kontroller devam ediyor peki yapılan kontrollerde hastalığımız düzelirse ne olacak?Gih memurluğuna devam mı ederiz yoksa memurluktan çıkartırlar mı?

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