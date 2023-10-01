Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 20:42
Polislik mi katiplik mi ??

Merhaba arkadaşlar ben mezun olduğumdan beri işsiz bir bayanım haliyle önüme gelen her şeye başvuru yaptım. Hiç böyle bir şey olmasını beklemiyordum ki ikisi de aynı anda geldi ama bu sefer çok kararsızım. Polislik bayanlar için çok kolay polis ol katiplik zor diyen de var katip ol polislik zor diyenlerde ne yapacağımı şaşırdım. polisliğe daha yakınım sağlık sorunum yok ama yine de genel sağlıkta elenirim diye korkuyorum diğerini kaybetmek istemiyorum. Çok kararsızım yardım edin lütfen 23 üne kadar karar vermem gerek


Dilan50
Memur
01 Ekim 2023 21:17
katiplik

aspnetcore
Memur
01 Ekim 2023 21:20

bu başlığın cevabına polislik diyecek bir tane polis bulamazsın.


enderyum
Memur
01 Ekim 2023 21:31

Bence polislik...Meslektaş bir eş bulursaniz çok da sıkıntı yaşamazsınız. Doğu'da görev yapan polisler bence çok rahat çalışıyorlar. Buyuksehirde biraz sıkıntı tabi. Maddi olarak polisler kariplerden katbekat fazla alıyorlar. İyi araştırın halihazırda görevde olan bayan polislere de danışın.

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