Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 20:47
Sağlık Özrü Boş Kadro Yoksa

Değerli meslektaşlarım, sağlık özrü nedeniyle atamamı talep ettiğim bölgede boş kadro yok ve uzun süre de olacak gibi görünmüyor. Özre neden olan husus nedeniyle de başka bir yere tayin isteme ihtimali yok. Bu durumda ne olur, neler yapmam gerekir? Değerli fikirlerinizi bekliyorum.


movadav
Aday Memur
01 Ekim 2023 21:11

istifa et


Abıhayat2
Memur
01 Ekim 2023 21:25
sağlam iki tane dayı bulacaksın, keyfine bakacaksın kadro yoksa atama olmaz yoksa

Selman34
Memur
01 Ekim 2023 21:32

Sağlık özründe boş norm yoksa il emrine verirler.

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