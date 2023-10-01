KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ekim 2023 21:16
2024 KPSS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIĞI

2024 KPSS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN HAZIRLANAN HERKESTEN KULLANDIKLARI YÖNTEM, KAYNAK YADA UZAKTAN EĞITİM İLE İLGİLİ YÖNLENDİRME YAPMALARINI RİCA EDİYORUM. ÖZELLİKLE EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖABT İÇİN NASIL BİR YÖNTEM UYGULUYORSUNUZ? LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

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