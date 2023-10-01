Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 21:44
Katiplik mi polislik mi ?

Merhaba arkadaşlar ben mezun olduğumdan beri işsiz bir bayanım haliyle önüme gelen her şeye başvuru yaptım. Hiç böyle bir şey olmasını beklemiyordum ki ikisi de aynı anda geldi ama bu sefer çok kararsızım. Polislik bayanlar için çok kolay polis ol katiplik zor diyen de var katip ol polislik zor diyenlerde ne yapacağımı şaşırdım. polisliğe daha yakınım sağlık sorunum yok ama yine de genel sağlıkta elenirim diye korkuyorum diğerini kaybetmek istemiyorum. Çok kararsızım yardım edin lütfen 23 üne kadar karar vermem gerek


Reamonn42
Aday Memur
01 Ekim 2023 21:46

Polislik mesleği gerek maddi gerekse iş yoğunluğu ve özlük hakları açısından daha iyi hiç şüphesiz. Kâtiplik mesleği yoğun ve hata götürmez bir meslek. Hakim ve savcı amirleriniz iyiyse güzeldir değilse büyük eziyet çekersiniz. O yüzden benim kendi sahsi önerim polisliktir Allah yardimciniz olsun


umuttisigi
Aday Memur
01 Ekim 2023 22:10
memleketinde ise katipliği seç, polislik yıpratıcı. gene de sen bilirsin.

Abbas.KILKUYRUK2
Memur
01 Ekim 2023 22:25

Polis olunca amirin çok olur. Katip ol amirin sadece savcı hakim olsun. Hemde bağımsızlığın tadçıka.


Abbas.KILKUYRUK2
Memur
01 Ekim 2023 22:26

,(tadcika) tadını çıkarın.

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