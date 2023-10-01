KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Ekim 2023 21:49
Ticaret bakanlığı alımı

1500 kişilik alimin içinde avukat mühendis olur mu yoksa sadece büro personeli mi olacak sadece


tubaygtynk
Aday Memur
01 Ekim 2023 22:31

Arkadaşlar acaba yaş sınırı var mı bu alımda

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