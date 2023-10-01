KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ekim 2023 22:14
Bir soru

Arkadaşlar merhaba ben sınıf öğretmenliğinden bu sene mezun oldum. Hem kpss hem yksye girdim. Yks sonunda sosyal bilgiler öğretmenliğine kayıt oldum. Şubat atamasında sınıf öğretmeni olarak atamamda bir sorun çıkar mı?

Çok Yazılan Konular

Sertifikalar öğretmenlik mülakatında fayda sağlar mı?Mülakat kalkacak mı?Atanma Süreci

Sözlük

d vitamini eksikliği 1 ekim 1 occam'ın usturası 1 şu anda dinlenen türkü 1 eylül 2 Sen en güzel duyguların katilisin 2 güne bir söz bırak 1 vadi ram 1 çanakkale geçilmez 1 matematik olimpiyatları 1

Son Haberler

Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldüİstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyorIrak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 20 hedef imha edildiAntalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştuİçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?