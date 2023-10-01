Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 22:34
Mübaşir

Merhaba arkadaşlar bir büyükşehirde mübaşirlik kazandım. Bu meslek hakkında fazla bilgim yok. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz, ne iş yapar mübaşirler, bu yazıyı yazdığım gün itibariyle lise mezunu bekar mübaşirin maaşı nedir, adliye ortamı nasıl oluyor, sürekli duruşmalara mı giriyoruz, hafta sonu çalışıyor muyuz, mesleğin geleceği var mı? Evet bu sorularıma tecrübeli arkadaşlardan yanıt bekliyorum.

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