Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 23:44
Sürekli İncil Tevrat Zebur reklamı çıkması
Sürekli İncil Tevrat Zebur reklamı çıkmasına tepki verenleri yorum yapmaya çağırıyorum. İsmini anmak istemediğim hristiyan propagandasını sokakta standtta tanıtım yapmaları yetmiyormu ? Forumda reklamlarda görmek zorundamıyız ?

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