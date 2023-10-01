Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 23:45
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ
Arkadaşlar küçük bir şehrin üniversitesine sözleşmeli destek personeli olarak atandım. Genelde nasıl işler yaptırırlar. Yoğunluk eğitim zamanı ve yazın nasıl olur bilgilendirebilirmisiniz rica etsem

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli kadroGüvenlikten katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ?4/B personel Rapor 4/B Personel İzin Hk.İçişleri bakanlığı personel

Sözlük

Sen en güzel duyguların katilisin 2 Terkin 1 gurbetin başkenti 1 Fani dünya 2 matematik olimpiyatları 1 çanakkale geçilmez 1 şu anda dinlenen türkü 1 charles manson 1 occam'ın usturası 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

1 Ekim 2008 sonrası memur olan emekli ikramiyesi alır mı?2 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları%2.69 Faizli 50.000 TL!Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldüİstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?