SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

Arkadaşlar küçük bir şehrin üniversitesine sözleşmeli destek personeli olarak atandım. Genelde nasıl işler yaptırırlar. Yoğunluk eğitim zamanı ve yazın nasıl olur bilgilendirebilirmisiniz rica etsem

Arkadaşlar küçük bir şehrin üniversitesine sözleşmeli destek personeli olarak atandım. Genelde nasıl işler yaptırırlar. Yoğunluk eğitim zamanı ve yazın nasıl olur bilgilendirebilirmisiniz rica etsem