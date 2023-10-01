Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 23:50
mazeret izni
arkadaşlar daha önce mazeret izni alan oldu mu nasil mazeretlerle dilekçe yazarak aldiniz

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