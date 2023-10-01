Güvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.

WhatsApp yazışmaları SHA 256 şifrelemeye sahiptir.yani Uçtan uca şifreleme özelliği var. bu da gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Ayrica Savcılar CMK 134 ve devamındaki hükümler uyarınca kuvvetli suç şüphesi altında iken birtakım katalog suçlar için bu dinlemeyi yapabilirler. Emniyet ve MİT istihbarat üniteleri ise yine makul şüpheler üzerine dinleme ve izleme yapabilir. güvenlik soruşturmasında bub detaya inmezler yani.. ama keşke inilse... teşkilat da gizli kapaklı yapılan ahlak ihlallerini de tesbit eder.. en tehlikelisi gizli kapaklı yapan kişiler. o yüzden teşkilatın daha seçici olması bakımından en ince detaya bakılması şart..

WhatsApp yazışmaları SHA 256 şifrelemeye sahiptir.yani Uçtan uca şifreleme özelliği var. bu da gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Ayrica Savcılar CMK 134 ve devamındaki hükümler uyarınca kuvvetli suç şüphesi altında iken birtakım katalog suçlar için bu dinlemeyi yapabilirler. Emniyet ve MİT istihbarat üniteleri ise yine makul şüpheler üzerine dinleme ve izleme yapabilir. güvenlik soruşturmasında bub detaya inmezler yani.. ama keşke inilse... teşkilat da gizli kapaklı yapılan ahlak ihlallerini de tesbit eder.. en tehlikelisi gizli kapaklı yapan kişiler. o yüzden teşkilatın daha seçici olması bakımından en ince detaya bakılması şart..