Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 23:53
Güvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.

Yurtdışından farklı ülkelerden birçok kız arkadaşım oldu ve

whatsap üzerinde yazılı ve görüntülü müstehcen görüşmelerimiz oldu. bu

durum güvenlik soruşturmasından olumsuz bir durum olarak karşıma

çıkarmı. Ahlak diye bir madde var whatsap geçmişim incelenip bu maddeden

dolayı soruşturmam olumsuz gelirmi bilgisi olan yazabilirmi.


Karam1453
Aday Memur
02 Ekim 2023 00:04

WhatsApp falan incelenmez güvenlik soruşturmasında rahat ol


gençadaylar
02 Ekim 2023 00:09

kime sorduysam net bir cevap alamadım. Kimisi diyor whatsap incelenemez kişisel veridir diyor kimisi herşeye bakıyorlar whatsap polis tarafından izleniyor diyor kafam iyice karıştı

Karam1453, 2 saat önce

WhatsApp falan incelenmez güvenlik soruşturmasında rahat ol


Karam1453
Aday Memur
02 Ekim 2023 00:11

Gerektiği zaman yasal düzende incelenebilir ama güvenlik soruşturmasında whatsap incelenmez.Kafana takma yat uyu hadi iyi geceler

gençadaylar, 2 saat önce

kime sorduysam net bir cevap alamadım. Kimisi diyor whatsap incelenemez kişisel veridir diyor kimisi herşeye bakıyorlar whatsap polis tarafından izleniyor diyor kafam iyice karıştı


gençadaylar
02 Ekim 2023 00:16

daha önce whatsap geçmişi tarafından elenen varmı acaba merak ettim


TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 00:22
keşke incelense

gençadaylar
02 Ekim 2023 00:23

inceleniyormu

TomrisHan37, 1 saat önce
keşke incelense

TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 00:37
WhatsApp yazışmaları SHA 256 şifrelemeye sahiptir.yani Uçtan uca şifreleme özelliği var. bu da gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Ayrica Savcılar CMK 134 ve devamındaki hükümler uyarınca kuvvetli suç şüphesi altında iken birtakım katalog suçlar için bu dinlemeyi yapabilirler. Emniyet ve MİT istihbarat üniteleri ise yine makul şüpheler üzerine dinleme ve izleme yapabilir. güvenlik soruşturmasında bub detaya inmezler yani.. ama keşke inilse... teşkilat da gizli kapaklı yapılan ahlak ihlallerini de tesbit eder.. en tehlikelisi gizli kapaklı yapan kişiler. o yüzden teşkilatın daha seçici olması bakımından en ince detaya bakılması şart..
gençadaylar, 1 saat önce

inceleniyormu


gençadaylar
02 Ekim 2023 00:46

Teşekkür ederim. Açıklayıcı bir bilgi oldu. Hiç kimse net bir cevap vermiyor bu hususta. İnceleniyor diyende var incelenmez bu imkansız diyende. Adli sicilim vs. tertemiz kimseye karşı bir suç yada fiilde işlemedim. sadece bu hususu merak ettim whatsap geçmişimden dolayı bir sorun olurmu diye. Anladığım kadarıyla whatsap mesajları kişisel veri kategoresine girdiğinden güvenlik soruşturmasında incelenmiyor peki incelense bu suç teşkil edermi olumsuz olması durumunda mahkeme açsam kazanırmıyım

TomrisHan37, 1 saat önce
WhatsApp yazışmaları SHA 256 şifrelemeye sahiptir.yani Uçtan uca şifreleme özelliği var. bu da gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Ayrica Savcılar CMK 134 ve devamındaki hükümler uyarınca kuvvetli suç şüphesi altında iken birtakım katalog suçlar için bu dinlemeyi yapabilirler. Emniyet ve MİT istihbarat üniteleri ise yine makul şüpheler üzerine dinleme ve izleme yapabilir. güvenlik soruşturmasında bub detaya inmezler yani.. ama keşke inilse... teşkilat da gizli kapaklı yapılan ahlak ihlallerini de tesbit eder.. en tehlikelisi gizli kapaklı yapan kişiler. o yüzden teşkilatın daha seçici olması bakımından en ince detaya bakılması şart..

TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 00:48
incelenmesi halinde güvenlik soruşturmasının "ahlak" kısmından veto yersin
gençadaylar, 55 dk. önce

Teşekkür ederim. Açıklayıcı bir bilgi oldu. Hiç kimse net bir cevap vermiyor bu hususta. İnceleniyor diyende var incelenmez bu imkansız diyende. Adli sicilim vs. tertemiz kimseye karşı bir suç yada fiilde işlemedim. sadece bu hususu merak ettim whatsap geçmişimden dolayı bir sorun olurmu diye. Anladığım kadarıyla whatsap mesajları kişisel veri kategoresine girdiğinden güvenlik soruşturmasında incelenmiyor peki incelense bu suç teşkil edermi olumsuz olması durumunda mahkeme açsam kazanırmıyım


gençadaylar
02 Ekim 2023 00:53

evet beni endişelendirende bu husus whatsap incelenirse sorun olurmu diye bu yüzden sordum. incelenip incelenmediği hususunda net bir bilgim yok

TomrisHan37, 53 dk. önce
incelenmesi halinde güvenlik soruşturmasının "ahlak" kısmından veto yersin

TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 00:58
incelenmedigi için endişe duymana gerek yok , ama incelense sorun olur. şahsi fikrimi söyledim ben de keşke incelense diye. bir kadın polis olarak teşkilatta kendini endişeye sokacak şekilde hayat yaşamış , güvenlik sorusturmasinda inceleme yapılsa kritere takılacak birileri ile çalışmak istemem. teşkilat ruhuna da ters çünkü .. devlet terbiyesinden geçecek bir yola giriliyorsa hayati tamamı ile temiz olmalı. ha inceleme olmuyor ve sen de bu sorusturmadan olumlu ayrılıp da yine ahlaken vicdanın da rahat etmemeli ama yine de sen bilirsin . kal sağlıcakla
gençadaylar, 48 dk. önce

evet beni endişelendirende bu husus whatsap incelenirse sorun olurmu diye bu yüzden sordum. incelenip incelenmediği hususunda net bir bilgim yok


gençadaylar
02 Ekim 2023 01:02

polismisiniz teşkilatta o zaman doğru ve net bir kaynaktan bilgi aldım teşekkürler. Kendi özelimde dediğim olay geçen senelerde yaşanmış bir olay ve sonradan yaptığım içinde pişman oldum zaten. Normal hayatta kimseyi rahatsız etmeyen ve saygı duyan biriyim ama işte her insan hata yapıyor. bu husus kafama takıldı ve sormak istedim. verdiğiniz bilgiler ve sabrınız için teşekkür ederim.

TomrisHan37, 43 dk. önce
incelenmedigi için endişe duymana gerek yok , ama incelense sorun olur. şahsi fikrimi söyledim ben de keşke incelense diye. bir kadın polis olarak teşkilatta kendini endişeye sokacak şekilde hayat yaşamış , güvenlik sorusturmasinda inceleme yapılsa kritere takılacak birileri ile çalışmak istemem. teşkilat ruhuna da ters çünkü .. devlet terbiyesinden geçecek bir yola giriliyorsa hayati tamamı ile temiz olmalı. ha inceleme olmuyor ve sen de bu sorusturmadan olumlu ayrılıp da yine ahlaken vicdanın da rahat etmemeli ama yine de sen bilirsin . kal sağlıcakla

TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 01:04
gönlüne göre olsun herşey.. rica ederim
gençadaylar, 39 dk. önce

polismisiniz teşkilatta o zaman doğru ve net bir kaynaktan bilgi aldım teşekkürler. Kendi özelimde dediğim olay geçen senelerde yaşanmış bir olay ve sonradan yaptığım içinde pişman oldum zaten. Normal hayatta kimseyi rahatsız etmeyen ve saygı duyan biriyim ama işte her insan hata yapıyor. bu husus kafama takıldı ve sormak istedim. verdiğiniz bilgiler ve sabrınız için teşekkür ederim.

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