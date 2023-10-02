Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 00:18
İcra kesintisi iade

Maaştan kesilen icra dosya numaram değiştiği için mal müdürlüğüne iade olmuş,arayıp yeni dosya numarasını öğrendim avukattan ama o arada mal müdürlüğü cuma günü muhtemetime şahsın hesabına gönderilsin şeklinde hallettik demiş.Hesaba gelmedj cuma günü ama bilgisi olan var mı acaba bir sonraki iş gününde mi atıyorlar acaba

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