Bilgisi olanlar acil cevap verebilir mi?

Arkadaşlar şuan İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. 2014 yılında Psikiyatri'ye gittim ve bana ilaç yazdı. yazdığı ilacı ücretsiz şekilde alabilmem için atipik psikoz tanısı koyulmuş, benim öyle bir hastalığım yok ama bu durum işe girerkende karşıma çıkmıştı ama hallettik o zaman için. Şuan bedelli askerlik için başvurdum ve yine karşıma çıktı. Doktor istersen askerden muaf olabilirsin bu raporla dedi ama muaf olursam memurluktan atılma ya da malulen emekli olma durumum var mı? net bilgisi olan paylaşabilir mi?

Arkadaşlar şuan İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. 2014 yılında Psikiyatri'ye gittim ve bana ilaç yazdı. yazdığı ilacı ücretsiz şekilde alabilmem için atipik psikoz tanısı koyulmuş, benim öyle bir hastalığım yok ama bu durum işe girerkende karşıma çıkmıştı ama hallettik o zaman için. Şuan bedelli askerlik için başvurdum ve yine karşıma çıktı. Doktor istersen askerden muaf olabilirsin bu raporla dedi ama muaf olursam memurluktan atılma ya da malulen emekli olma durumum var mı? net bilgisi olan paylaşabilir mi?