Bisküvi hesabı - Menkıbe

Tanıdım öyle bir meczup, kardeş Aç kaldığında girer bir mekana

İster karnını doyuracak bir bisküvi Çay ister canı girer mekana ister

Hiç geri çevrildiğini duymadım henüz

Öyle der;

Şeyh Abdurrezzak Ödeyecek

Nereden bilecek de nasıl gelecek ödeyecek Git kardeşim 10 lira bisküvi parası

Uğraştırma beni ben onu Allah için verdim Şeyh için Hoca için vermedim İşte öyle dedik mi işin faziletini kaçırıyoruzHep vesile ile verir Rabbi vereceğiniBelayı bile kapıdan veriyor Geçer iken çarpıyor ayak kapıya kızıyoruz Aslında belayı veren O, isyan yazılmıyor Allah?a

Direk bilsek Allah?tan geldiğini, kızsak Allah?a kızmış olacağız, isyankar olacağız Merhametlidir Rabbi, Belayı vesile ile veren

Mükafatı da vesile ile verir, Sevmiştir sevinmiştir Hoş olmuştur, hoşnut olmuştur

Meczuba verilen hediyeden Esnafın, kulun halinden hallerinden. Ha Meczup deli falan değil kardeşim deme ona deli Meczubun aklı ilahi aşk ile değişmiş Sizlerden biraz, biraz farklı Ne verirler ne vereceklerde anlattık Ballandıra ballandıra işte onu ben bilmem,

Cömert olan Rabbi artık ne verirse

Mümin evlat verdi mi iş tamam,

Aza razı olmak istemeyi bilmemek

Şeyh Abdurrezzak kimdir bilmem,

Evladı var torunu

Mardin Kızıltepe de ikametli orada Şeyh Kendi

Adını sordum meczuba bana dedi

Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli

Barış Sağlam