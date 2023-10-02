Bisküvi hesabı - Menkıbe
Tanıdım öyle bir meczup, kardeş Aç kaldığında girer bir mekana
İster karnını doyuracak bir bisküvi Çay ister canı girer mekana ister
Hiç geri çevrildiğini duymadım henüz
Öyle der;
Şeyh Abdurrezzak Ödeyecek
Nereden bilecek de nasıl gelecek ödeyecek Git kardeşim 10 lira bisküvi parası
Uğraştırma beni ben onu Allah için verdim Şeyh için Hoca için vermedim İşte öyle dedik mi işin faziletini kaçırıyoruzHep vesile ile verir Rabbi vereceğiniBelayı bile kapıdan veriyor Geçer iken çarpıyor ayak kapıya kızıyoruz Aslında belayı veren O, isyan yazılmıyor Allah?a
Direk bilsek Allah?tan geldiğini, kızsak Allah?a kızmış olacağız, isyankar olacağız Merhametlidir Rabbi, Belayı vesile ile veren
Mükafatı da vesile ile verir, Sevmiştir sevinmiştir Hoş olmuştur, hoşnut olmuştur
Meczuba verilen hediyeden Esnafın, kulun halinden hallerinden. Ha Meczup deli falan değil kardeşim deme ona deli Meczubun aklı ilahi aşk ile değişmiş Sizlerden biraz, biraz farklı Ne verirler ne vereceklerde anlattık Ballandıra ballandıra işte onu ben bilmem,
Cömert olan Rabbi artık ne verirse
Mümin evlat verdi mi iş tamam,
Aza razı olmak istemeyi bilmemek
Şeyh Abdurrezzak kimdir bilmem,
Evladı var torunu
Mardin Kızıltepe de ikametli orada Şeyh Kendi
Adını sordum meczuba bana dedi
Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli
Barış Sağlam
Bisküvi hesabı - Menkıbe
Tanıdım öyle bir meczup, kardeş Aç kaldığında girer bir mekana
İster karnını doyuracak bir bisküvi Çay ister canı girer mekana ister
Hiç geri çevrildiğini duymadım henüz
Öyle der;
Şeyh Abdurrezzak Ödeyecek
Nereden bilecek de nasıl gelecek ödeyecek Git kardeşim 10 lira bisküvi parası
Uğraştırma beni ben onu Allah için verdim Şeyh için Hoca için vermedim İşte öyle dedik mi işin faziletini kaçırıyoruzHep vesile ile verir Rabbi vereceğiniBelayı bile kapıdan veriyor Geçer iken çarpıyor ayak kapıya kızıyoruz Aslında belayı veren O, isyan yazılmıyor Allah?a
Direk bilsek Allah?tan geldiğini, kızsak Allah?a kızmış olacağız, isyankar olacağız Merhametlidir Rabbi, Belayı vesile ile veren
Mükafatı da vesile ile verir, Sevmiştir sevinmiştir Hoş olmuştur, hoşnut olmuştur
Meczuba verilen hediyeden Esnafın, kulun halinden hallerinden. Ha Meczup deli falan değil kardeşim deme ona deli Meczubun aklı ilahi aşk ile değişmiş Sizlerden biraz, biraz farklı Ne verirler ne vereceklerde anlattık Ballandıra ballandıra işte onu ben bilmem,
Cömert olan Rabbi artık ne verirse
Mümin evlat verdi mi iş tamam,
Aza razı olmak istemeyi bilmemek
Şeyh Abdurrezzak kimdir bilmem,
Evladı var torunu
Mardin Kızıltepe de ikametli orada Şeyh Kendi
Adını sordum meczuba bana dedi
Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli
Barış Sağlam