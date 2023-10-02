Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ekim 2023 09:08
Güvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.

güvenlik soruşturması sürecinde whatsap geçmişi ve yazışmalarımız inceleniyormu bilgisi olan varmı. özel manada bir çok yazışma ve görüşmelerim oldu bu soruşturma sürecinde sıkıntı yaratırmı. Ahlaki durum açısından sorun olurmu. Adli sicilim tertemiz ve hiçbir kaydım yok.


emirxz
Aday Memur
02 Ekim 2023 09:29
Cahil cahil soru sormayın 13 yaşındamısın? Oturacaklar senin WhatsApp da ne yazdığına mı bakacaklar soruya bak

gençadaylar
Aday Memur
02 Ekim 2023 09:33

Herkes farklı farklı şeyler söylüyor kafam iyice karıştı. Bilgim olmaıdğı için sormak istedim. Bazıları whatsap dahil herşeyin inceleniyor diyor kimisi ise whatsap kişisel veridiri incelenmesi mümkün değil ve bu suç olur diyor. Anlamadım.

emirxz, 1 saat önce
Cahil cahil soru sormayın 13 yaşındamısın? Oturacaklar senin WhatsApp da ne yazdığına mı bakacaklar soruya bak
Toplam 2 mesaj

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