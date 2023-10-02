Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 10:39
4/B memur haftalık izin bölünmesi ( vardiyalı )

4/B memur olarak atandım güvenlik olarak. 3lü vardiya olarak çalışıyorum Haftalık izinlerimi bölünüyor yasal mı ?bölünmesini istemiyorum ailemle geçireceğim zaman gölüyor.

Ör: 4 gün çalış 1 gün izin 3g. çalış 2g. izin 3g çalış 1 gün izin gibi

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