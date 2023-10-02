Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 10:47
iade olup psikiyatriden gihe geçmek çok zor mu???

Arkadaşlar merhaba. 5 yıl sonunda iade olduk ama kendimi işe veremiyorum sivilde yargılanma sürecinde cok sıkıntılar yasadım polisliği artık kafam da bitirmişim sanki adaptasyon sıkıntısı var iade oldugum temmuz dan beri yabancı gibiyim. Psikiyatriye cıksam dosya actırsam gihe gecme durmum olur mu süreç ne kadar sürer gecirme durmları okur mu bilgisi olan varmı.


SorunsuzHayat
Memur
02 Ekim 2023 11:23

Dostum sence okadar basit bir durum olsa doğuda, sıkıntılı yerlerde çalışan veyahutta en basitinden istanbulda antalyada, muğlada 15 -20 bin kira ödüyen adam geçmez miydi bu gihe yahu şu gün deseler ki memleketine gidiceksin diye ben 24 yıllık memur olarak geçerdim gih e :)


TomrisHan37
Memur
02 Ekim 2023 12:01
5 yıl dile kolay ..keşke biz de başlasak da görevimize biz de adaptasyon derdinden yakınsak. .bu 5 yılda o formayi 1 gun olsun giymek icin verdiğin mücadeleyi düşün ve kazanmis olduğun zaferin keyfini sür. Allah tekrar o 5 yıla dondermesin. gözün aydın devre
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