iade olup psikiyatriden gihe geçmek çok zor mu???

5 yıl dile kolay ..keşke biz de başlasak da görevimize biz de adaptasyon derdinden yakınsak. .bu 5 yılda o formayi 1 gun olsun giymek icin verdiğin mücadeleyi düşün ve kazanmis olduğun zaferin keyfini sür. Allah tekrar o 5 yıla dondermesin. gözün aydın devre

5 yıl dile kolay ..keşke biz de başlasak da görevimize biz de adaptasyon derdinden yakınsak. .bu 5 yılda o formayi 1 gun olsun giymek icin verdiğin mücadeleyi düşün ve kazanmis olduğun zaferin keyfini sür. Allah tekrar o 5 yıla dondermesin. gözün aydın devre