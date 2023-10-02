Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ekim 2023 11:05
Doğalgaza yılın ilk zammı hayırlı olsun!

Doğalgaza zam yapıldı

1 Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

(-Bu sene de yine doğalgaza toplamda %100 zam bekliyor muyuz?

-Eeveeet!!?)


bulaşşıkk
Memur
02 Ekim 2023 11:45

Türkiye yüzyılı son sürat devam ediyor inşallah maşallah

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