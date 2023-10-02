Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 11:42
Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları

İtiraz süresi bitti, cumaya kadar değerlendirme süresi de biteceği için sizce bu cuma yine bir mesai bitimi kesin liste açıklanır mı?

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