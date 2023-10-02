Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 11:55
Eşim özel sektörde aile yardımı
Eşim özel sektörde asgari ücretli işe başladı. Bunu kuruma bildirmek zorunda mıyım? Aile yardımında kesinti mi olur, yoksa tamamındamı kesinti olur? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıGüvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.Mazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polislik mi katiplik mi ??26 Nisan açığa alınanlarMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?2023 Polsan Temettüİstanbul Taltif hakkında Öğretmenlikten polisliğe geçmek

Sözlük

mezar ziyareti 3 nuh'un gemisi 2 yozgat 3 dünya kahve günü 1 çaşır 2 Sen en güzel duyguların katilisin 2 ekim 1 gofer ağacı 1 şu an çalan şarkı 1 başıboş 1

Son Haberler

Esenyurt'ta kiracısını darbeden ev sahibi serbest bırakıldıAydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıTürkiye, Ermenistan'daki eski nükleer santralin kapatılması için devredeİş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladıAdana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anket sonucu yayımlandı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?