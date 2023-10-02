KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 13:22
A kadroları için yds şart mı

uzmanlık için çalışmaya başlayacağım ama yds 70 puan şartı hangi uzmanlıklarda var ? yds puanım yok ve 70 puan da şuan alamam

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