Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ekim 2023 13:43
Uzman öğretmenlik sınav başvuru durumu

Merhaba sınav başvuru durumu onay bekliyor yazıyor ne zamana kadar onaylanması gerekiyor onaylanan arkadaşlar var mı

Çok Yazılan Konular

Yorum SizinOkullar açılalı bir ay olmadı ama öğretmeni de öğrencisi de hasta.DYK Kursu'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Alan Değişikliği Bekleyenlere MüjdeNöbetnormu dolu göstermekBaşka yere rızam dışında görevlendirilme yapılabilir mi?Tahliye TaahütnamesiMEB muvafakatname

Sözlük

aşkı anlatan en iyi replik 2 yapılacak çok şey var 1 nahçıvan 1 Bizi kim bu hale getirdi 4 çaşır 2 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 1 mezar ziyareti 3 Zerengökçe 3 Makinalaşmak istiyorum 1 yozgat 3

Son Haberler

Başakşehir'de çocuğa zorla içki içiren şüpheli yakalandıAnkara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildiAdalet Bakanı Tunç, ACEP projesini tanıttıAdalet Bakanı Tunç: Terör saldırısı kapsamlı bir şekilde araştırılıyorSaadet Partisi'nden TBMM açıklaması: Sayın Karamollaoğlu protokol gereğince ayağa kalkmıştır

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?