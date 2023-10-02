KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 14:18
B1 seviyesindeki ingilizce nasıl C seviyesine yükselir ?

Amerikan dizisi izliyorum ve 4. sezon bitmek üzere tek tek her kelimeyi çevirerek izliyorum bu sizce ne kadar verimlidir ?

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