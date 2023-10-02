Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 14:33
İhraç ne zaman kesinleşir

Değerli büyüklerim kıymetli kardeşlerim ihraç il polis disiplin kurulu kararıyla kesinleşir mi yoksa içişleri bakanının onayıyla mı kesinleşir. İdari dava açma süresi olan 60 günlük itiraz süresi hangisinin kararıyla başlar bilgisi olan varsa sevinirim


Esesbaşı
Aday Memur
02 Ekim 2023 14:35

Rütbeye göre değişir. Disiplin tüzüğüne bakabilirsin.


Kaderci40
Aday Memur
02 Ekim 2023 14:44

60 günlük itiraz süresi kesin olarak yazmıyor , il polis disiplin kurulu tebliğ ettiğinde mi başlar yoksa bakan onayıyla mı başlar . Avukatlar bir ton para istiyor bilen cevaplarsa sevinirim

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