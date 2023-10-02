Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 15:00
Ek ders

Aday ogretmenim okuldaki memur 2 haftada bir seklinde yatirildigini soyledi bunun mantigi nedir gunleri nasil hesap edicem ki?


Peliniin
Memur
02 Ekim 2023 15:22

2 haftada bir derken :))) ? Aylık yapılır hocam ek ders ilk defa böyle bir şey duyuyorum


Ayse Karadag
Aday Memur
02 Ekim 2023 15:45

Evet ben de aday ogretmenlerin farkli oluyor dedi cok sacma geldi bana da o yuzden isin aslini ogrenmek istedim il ilce yygulamalari farkli olabilir mi?

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