Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


02 Ekim 2023 15:03
TRT geleceğin iletişimcileri yarışması

Her yerde bu ara bunu görür oldum. Aslında beğendim de bilmiyordum böyle bi şey olduğunu. Gayet güzel hazırlanmış arkadaşlar 2022 yılındaki ödül törenini izledim iletişim sektörü baya canlı çok belli. İnş devam eder böyle hazırlıklar da bizde güzel bi iletişim izlettirirler.

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