Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2023 15:13
Dava

müşteki olduğumuz davalar yani şikayetçi olduğumuz davalar (fetö, uyuşturucu vs) güvenlik soruşturmasına sıkıntı olur mu?

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