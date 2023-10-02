Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 15:51
Eylül Mazeret Ataması hk.

Eylül ayının son haftası mazeret ataması içindilekçe verdim. Sizce Eylül ayı mazeret atamaları dahilinde mi değerlendirilir yoksa bir sonraki mazeret dönemine mi bırakılır? Tecrübesi olan cevaplarsa sevinirim. İyi çalışmalar &#9995;

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