KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 15:53
İibflilerin gözü ne zaman doyacak?

Gsb nin hepsi zaten iibf ye verilmişken bu da verilirse haram zıkkım olsun ne diyeyim. Mühendisler açlıktan ölsün bari. Benim puanım 85 yds 72 hala bekliyorken yazık günah artık yetti cidden.


Darbeyehayır
Aday Memur
02 Ekim 2023 16:43

Dostum seni 85 le açıkta bırakan sistem Asıl mühendis alan kurumların açıktan veya saçma sertifika şartıyla aldığı mühendislerdir. Çşb, Üniler, Belediyeler, İl özel idareleri inan merkezi atamayla alım yapsa mühendis alımlarındada puan düşer.


Sezova
Aday Memur
02 Ekim 2023 16:52

Sen ne boş bir insansın iibf kadrolarına çökeceğinize 4001 4001 diye bi taraflarınız yırtacağınıza hakkınız olan kadrolar için uğraşın bilmem ne ebe 55 puanla atanırken iibf li kişiler atanınca mı göze batıyor cidden asıl size yazık

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