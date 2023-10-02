KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 16:23
Ticaret bakanligi 1500 kişilik alım 4001 olmalı.

Meb gibi ticaret bakanligi alımı da 4001 olmalı. Meb 84 ile kapatırken gsb iibf alımı 73 ile kapatti. Hala yüksek puanlı birçok aday bekliyor. Mebdeki büro alım 4001 idi. Gsb de büro idi. Şimdi kimse çıkıp büro iibfnindir demesin. Meb yeni personellerinden çok memnun.

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