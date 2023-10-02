Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 17:35
Gsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?

Gsb destek personeli yedek olarak evrakları teslim ettim ne kadar sürede çağrılırım

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