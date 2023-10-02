KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 17:55
Bütün alımlar 4001 olsun

Bütün alımlar 4001 olsun sağlık atamaları öğretmen atamaları hepsi 4001 olsun bütün mühendisler mimarlar atansın atansın da kurtulalım artık devlet uzun bir süre sadece mühendis mimar alsın ;) yoksa çekeceğimiz var ayda yılda bir adam gibi alım oldu adamların içine dert oldu uykuları kaçtı aşağılık gözüyle bakıyorlar bize kendilerinin puanı yüksek diye. Devletin politikalarının alım kontenjanının suçlusu biz değiliz sevgili arkadaşlar kimse kimseye sen 73 ile atanıyorsun ben 90 puan ile evde oturuyorum diye laf söyleyemez. Alım oluyor biz de başvuruyoruz atanırsak atanıyoruz stresinizi bizim üzerimizden atmaktan caz mı geçseniz artık?

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