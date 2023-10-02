Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 17:57
Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesi (yeni başlık)

Uygulanacak olan doçentlik kriterleri ile akademisyen maaşları uyumsuzdur.


patitent
Memur
02 Ekim 2023 18:02

Eylül 2023 itibariyle kadroya yeni atanan bekar

Öğretim Görevlisi/araştırma görevlisi maaşı (7/1) 30k,

Doktor Öğretim Üyesi maaşı (5/1) 32k,

Doçent (3/1) 33k,

Prof (1/1) 41k maaş almakta.

Alanında çok çok iyi ve bazıları Amerika, İngiltere doktoralı ilham alınan akademisyenlerin yanında işgal ettiği kadroyu dolduramayan akademisyenler de var elbette. Ben de bir akademisyen olarak, maalesef, ilham alınan akademisyenler, fırsat buldukları anda, özlük haklarından dolayı devlet üniversitelerinden bir bir ayrılıyorlar ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yerlerini alanlar da çoğu zaman aynı kalitede olmuyor. Zeki ve parlak öğrenciler ise akademisyenliğe pek sıcak bakmıyorlar. Birçoğumuz paşa çocuğu değiliz ve çocuklarımızı (kazanabilirlerse) devlet üniversitelerinde okutacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, yarınlarımız ve geleceğimiz için:

1) Akademisyen maaşlarında (tüm kadrolara) makul düzeyde bir iyileştirme yapılması

2) Kadrolar arası maaş makasının açılması gerekiyor. Her öğretim elemanı arasında yüzde 30-35 bandında maaş farkı bulunması gerektiği kanaatindeyim. (Öğretim görevlisine 30k, dr. öğretim üyesine 32k verirsenin kimse doktorayla uğraşmak istemez. Aynı şekilde doktor öğretim üyesi ve doçent arasında da maaş makası çok dar)


patitent
Memur
02 Ekim 2023 18:04

https://www.ekmud.org.tr/files/uploads/files/yokGenelKurulKarari_09082023.pdf

Ayrıca, ülkemiz üniversitelerini dünya üniversiteler sıralamasında üst sıralara taşıyacak olan yeni doçentlik kriterleriyle, mevcut akademisyen maaş politikası arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu bağlamda, akademisyen maaşları bir an önce iyileştirilmelidir.

patitent, 46 dk. önce

Eylül 2023 itibariyle kadroya yeni atanan bekar

Öğretim Görevlisi/araştırma görevlisi maaşı (7/1) 30k,

Doktor Öğretim Üyesi maaşı (5/1) 32k,

Doçent (3/1) 33k,

Prof (1/1) 41k maaş almakta.

Alanında çok çok iyi ve bazıları Amerika, İngiltere doktoralı ilham alınan akademisyenlerin yanında işgal ettiği kadroyu dolduramayan akademisyenler de var elbette. Ben de bir akademisyen olarak, maalesef, ilham alınan akademisyenler, fırsat buldukları anda, özlük haklarından dolayı devlet üniversitelerinden bir bir ayrılıyorlar ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yerlerini alanlar da çoğu zaman aynı kalitede olmuyor. Zeki ve parlak öğrenciler ise akademisyenliğe pek sıcak bakmıyorlar. Birçoğumuz paşa çocuğu değiliz ve çocuklarımızı (kazanabilirlerse) devlet üniversitelerinde okutacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, yarınlarımız ve geleceğimiz için:

1) Akademisyen maaşlarında (tüm kadrolara) makul düzeyde bir iyileştirme yapılması

2) Kadrolar arası maaş makasının açılması gerekiyor. Her öğretim elemanı arasında yüzde 30-35 bandında maaş farkı bulunması gerektiği kanaatindeyim. (Öğretim görevlisine 30k, dr. öğretim üyesine 32k verirsenin kimse doktorayla uğraşmak istemez. Aynı şekilde doktor öğretim üyesi ve doçent arasında da maaş makası çok dar)


patitent
Memur
02 Ekim 2023 18:05

Bu bağlamda:

2024 Ocak zamından önce göreve yeni başlayan en düşük akademisyen maaşı

Araştırma görevlisi (7/1) : 30k'dan 39k'ya (%30)

Öğretim görevlisi (7/1) : 30k'dan 41,5k'ya (%35)

Doktor öğretim üyesi (5/1) : 32k'dan 51,2k'ya (%60)

Doçent (3/1) : 33k'dan 61k'ya (%85)

Profesör (1/1) : 41k'dan 70k'ya (%75) yükseltilmelidir.

patitent, 44 dk. önce

https://www.ekmud.org.tr/files/uploads/files/yokGenelKurulKarari_09082023.pdf

Ayrıca, ülkemiz üniversitelerini dünya üniversiteler sıralamasında üst sıralara taşıyacak olan yeni doçentlik kriterleriyle, mevcut akademisyen maaş politikası arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu bağlamda, akademisyen maaşları bir an önce iyileştirilmelidir.


patitent
Memur
02 Ekim 2023 18:36

+

patitent, 43 dk. önce

Bu bağlamda:

2024 Ocak zamından önce göreve yeni başlayan en düşük akademisyen maaşı

Araştırma görevlisi (7/1) : 30k'dan 39k'ya (%30)

Öğretim görevlisi (7/1) : 30k'dan 41,5k'ya (%35)

Doktor öğretim üyesi (5/1) : 32k'dan 51,2k'ya (%60)

Doçent (3/1) : 33k'dan 61k'ya (%85)

Profesör (1/1) : 41k'dan 70k'ya (%75) yükseltilmelidir.

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