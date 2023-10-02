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Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 18:00
Yeni İş Kurma Hayali
Arkadaşlar merhaba. 14 yıldır emniyet hizmetleri sınıfında çalışıyorum. Eşim memur. 2 çocuğum var mesleği bırakmak ve kendi işimi kurmak istiyorum. 600.000 cıvarı bı birikmisim var. Yeni iş tavsiyeleriniz varsa paylaşır mısınız? Lütfen saçma sapan yorumlar kalp kırıcı kelimeler yazmayın arkadaşlar. Henüz net karar veremedim.

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