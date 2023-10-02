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Editörler : LanetF16 Gökçen


02 Ekim 2023 18:11
Trt genç yetenekler finali son gün

Bu akşam saat sekizde canlı yayında 3 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrencinin hazırladığı 129 çalışma final yayını ile kazananı belli olacak. Canlı yayın trt2 kanalından canlı olarak gerçekleşecek. Bu yıl umuyorum ki okulumuz birkaç dalda ödülleri toplayıp gelecek.

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