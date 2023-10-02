Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2023 18:37
Becayiş hk

2020 de atandım 4 bl li olarak devlet hastanesine. toplu sözleşmeyle kadroya geçtik. Şuan 3 yıl 5 aydır çalışıyorum becayiş halkım var mı? Sigortam 4c li olarak görünüyor

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