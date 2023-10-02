Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ekim 2023 18:51
İdareci Mülakatında Sınav puanından düşük not.

Arkadaşlar merhaba, idareci mülakatında daha önceki uygulama devam ediyor mu yani herkese sınav puanının aynısı mı veriliyor yoksa sınav puanının altında not verilme durumu olacak mı?


Selman34
Memur
02 Ekim 2023 19:15

Aynısı veriliyor sadece küsuratlar yuvarlanıyor.

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