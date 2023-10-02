Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 19:15
Memur-Sen 10448 yeni üye söylemi
Hala daha bu sendika bu kadar üye çekebilir mi ? Bu sendikanın beceriksizliklerini duymayan kaldı mı

kozmiktarihci
Şube Müdürü
02 Ekim 2023 19:20

Bu yeni üyelerin % 90 ı yeni atananlardır

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