Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 19:22
Batı ilinden süre dolmadan doğuya gidebilme.

Arkadaşlar batıda 8 yıllık bir şehirdeyim. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ailevi sıkıntılarım mevcut doğuda hakkari'ye dilekçe yazsam gidebilir miyim. Gidersem ne zaman giderim tayin dönemi mi yardımcı olursanız sevinirim.


Darbeyehayır
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:31

Personel başkanlığı bilir bu soruyu

Toplam 1 mesaj

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