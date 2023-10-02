Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 19:24
Gih mi malülen emeklilik mi.

Ben 17 yıllık polisim 2002 de ücretli öğretmenlik yaptım yıpranma ile 22 yıl hizmet çıkıyor, 98 2002 arasında ünüversite borçlanması yaptım ama daha ödemedim. Psikolojide d dilimi verdiler, gihmi yoksa emekli likmi kafam çok karışık. Emekli maaşı personel bilgi sistemi ndeki yazılanı alırmıyım. Gihe geçip istediğim zaman emekli olabilirmiyim. Net bilgisi olan yazsın lütfen.

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