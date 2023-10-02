KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 19:37
Ticaret bakanlığı kesinlikle 1000 kişilik 4001 alımı yapmalı !

iibf zaten çatır öatır atanıyor biz 85-90 puan alan mimar mühendis fizyoterapist ve diyetisyenler 85-90 puanlarla açıkta kalıyoruz lütfen sesimizi duyun !


Mehmet-şeker
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:40

Duyun seslerini!!!!! Öğretmen ve sağlık atamaları da 4001 olsun hayatında iktisat muhasebe iş hukuku sosyal güvenlik hukuku görmemiş insanlar büro personeli olsun canım ülkemde 3 yıl boyunca sadece ve sadece mimar mühendis atansın!!!!


mimarbuse
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:40

iibf 60 puanla atanırken mimar mühendisin 90 la açıkta kalması büyük haksızlık !

Mehmet-şeker, 57 dk. önce

Duyun seslerini!!!!! Öğretmen ve sağlık atamaları da 4001 olsun hayatında iktisat muhasebe iş hukuku sosyal güvenlik hukuku görmemiş insanlar büro personeli olsun canım ülkemde 3 yıl boyunca sadece ve sadece mimar mühendis atansın!!!!


Antep-şahinbey
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:43

Sadece guluyorummm evet evet 60la atandilar&#128513;daha puan sartini bilmiyosun konusuyosun.puan sarti 70dir bundan sonra 70le atnaiyolar dersin evet atancaklar bi sir vereyim ticaret iibfnjn gelince goruursunjz.

mimarbuse, 57 dk. önce

iibf 60 puanla atanırken mimar mühendisin 90 la açıkta kalması büyük haksızlık !


mimarbuse
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:43

70 ne 60 ne 2-3 net fazlası

Antep-şahinbey, 54 dk. önce

Sadece guluyorummm evet evet 60la atandilar&#128513;daha puan sartini bilmiyosun konusuyosun.puan sarti 70dir bundan sonra 70le atnaiyolar dersin evet atancaklar bi sir vereyim ticaret iibfnjn gelince goruursunjz.


Mehmet-şeker
Aday Memur
02 Ekim 2023 19:45

Lütfen onunla konuşurken cümlelerini seçerek konuş ülkenin en başarılı insanıyla konuşuyorsun onun kadar puanın yoksa zaten susman lazım ;)

Antep-şahinbey, 54 dk. önce

Sadece guluyorummm evet evet 60la atandilar&#128513;daha puan sartini bilmiyosun konusuyosun.puan sarti 70dir bundan sonra 70le atnaiyolar dersin evet atancaklar bi sir vereyim ticaret iibfnjn gelince goruursunjz.

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