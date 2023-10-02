Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ekim 2023 19:41
MSB ve MSÜ'yü kazanan memurların tebligatları ne zaman gelir?

Merhaba arkadaşlar MSB ve MSÜ'yü kazananların tebligatları ne zaman gelir acaba. Yedekler için süreç nasıl işliyor yedek olanlar en fazla kaç aya kadar çağrılabilirler?

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