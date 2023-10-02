Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 19:42
Hizmet İçi Eğitime Yolluk Ödemesi Hk.

Arkadaşlar merhaba. 4/B'li Büro Personeli olarak görev yapıyorum. 1 Hafta içinde Hizmetiçi eğitime katılacağım. Yolluk/yevmiye vs. alabiliyor muyum? Hakkım var mı?

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