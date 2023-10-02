Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 19:53
ACİL
Arkadaşlar merhaba herkese iki şark yaptım batıya geldim burda 2. senem ancak burda yapamadım ekonomik ve ailevi sorunlarım var. Tekrar şarka gitmek için ne yapmalıyım? Lütfen tecrübeli abilerim bir yol gostersin

Ah66
Aday Memur
02 Ekim 2023 20:01

Genel müdürlüğe sunulmak üzere il emniyete aynı bu şekilde dilekçeni yazarsan çıkar.


kaptan40m
Aday Memur
02 Ekim 2023 20:03
kardeşim inan bir doğu ilinin ilçesinde yim kiralar bile burada en az 7000tl ve hayat pahalı inan doğu batı arasında ekonomik olarak çok fark kalmadı ben gün sayıyorum yemin ederim
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