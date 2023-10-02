Arkadaşlar merhaba herkese iki şark yaptım batıya geldim burda 2. senem ancak burda yapamadım ekonomik ve ailevi sorunlarım var. Tekrar şarka gitmek için ne yapmalıyım? Lütfen tecrübeli abilerim bir yol gostersin

Arkadaşlar merhaba herkese iki şark yaptım batıya geldim burda 2. senem ancak burda yapamadım ekonomik ve ailevi sorunlarım var. Tekrar şarka gitmek için ne yapmalıyım? Lütfen tecrübeli abilerim bir yol gostersin